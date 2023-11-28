Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı Başkanlığında Kaymakamlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçelerde kamu aracılığı yürütülen hizmetler değerlendirildi. Toplantıda ilçelerin genel asayiş durumu, sorunları, ihtiyaçları, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler ve projeler ile diğer konular görüşüldü.

Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçelerde kamu aracılığı yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Vali Yiğitbaşı başkanlığında vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla 'Kaymakamlar Toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin genel asayiş durumu, sorunları, ihtiyaçları, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler ve projeler ile diğer konular görüşüldü. İlçelerde yürütülen çalışmaların son durumu ile eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik alandaki hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi konuları da toplantıda ele alındı.

Vali Yiğitbaşı, Kaymakamlara güvenlik ve asayiş noktasında tedbirlerin gözden geçirilmesi ve gerekli durumlarda tedbirlerin artırılması talimatını verdi.

Toplantı, istişarelerde bulunulmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR