Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni atama
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Özkan Parlak, göreve başladı. Parlak, personel tarafından karşılandı ve görevine başladı. Bolvadin'de meydana gelen trafik kazasında ise otomobil sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Özkan Parlak, göreve başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Parlak, personel tarafından karşılandı.
Parlak, tanışmanın ardından kurumdaki görevine başladı.
Bolvadin'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
M.A.K. idaresindeki 80 ABZ 509 plakalı tır, Bolvadin-Çay kara yolu Belediye Kavşağı'nda L.K'nin kullandığı 03 EA 216 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Politika