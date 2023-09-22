Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni atama

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Özkan Parlak, göreve başladı. Parlak, personel tarafından karşılandı ve görevine başladı. Bolvadin'de meydana gelen trafik kazasında ise otomobil sürücüsü yaralandı.