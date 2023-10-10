Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, ilçe esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı ve Emniyet Müdürü Esnaf Ziyareti Yaptı

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan esnaf ziyareti yaparak, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Nas, Dağaslan ile birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. İlçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Nas ve Dağaslan vatandaşların sıkıntılarını istek ve dileklerini dinledi. Esnaflarla sohbet edip onlara hayırlı işler dileklerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR