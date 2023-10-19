Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı köy ziyaretlerinde ihtiyaçları öğrendi

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas, Taşköprü, Karapınar ve Karakışla köylerinde muhtarlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde muhtarlardan köylerin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Nas' protokol üyeleri ile birlikte Taşköprü, Karapınar ve Karakışla köylerinde ziyarette bulundu. Gittiği köylerde muhtarlar tarafından karşılanan Nas, muhtarlardan köylerin ihtiyaçları ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Nas muhtarlara işbirliği içinde köylerdeki sorunları çözeceklerini belirterek ziyareti sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR