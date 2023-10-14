Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar Muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi toplantının ardından muhtarlara eğitim verildi.

Sinanpaşa Kaymakamı Artar, başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı. Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıya ilgili daire amirleri, Sinanpaşa köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantı çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyen Kaymakam Artar, taleplere ilişkin gerekli olanların yapılması için ilgili kurum amirlerine talimat verdi. Toplantı sonrasında yerel yönetimin geliştirilmesi ve muhtar bilgi sisteminin kullanımına yönelik eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR