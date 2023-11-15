Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Köyleri Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, Kayadibi ve Nuh köylerini ziyaret ederek, muhtarlardan köylerin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, Kayadibi ve Nuh köylerini ziyaret ederek, muhtarlardan köylerin ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Artar protokol üyeleri ile birlikte Kayadibi ve Nuh köylerini ziyaret etti. Gittiği köylerde köy muhtarları ve sakinleri tarafından karşılanan Artar vatandaşların ihtiyaçları ve sorunları hakkında bizzat kendilerinden bilgiler aldı. Artar köy sakinlerinin ihtiyaçlarını muhtarlara işbirliği içinde çözeceklerini belirterek ziyareti sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR