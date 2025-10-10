Afyonkarahisar Muhtarları AK Parti Milletvekilleriyle Toplandı
Afyonkarahisar'da muhtarlar, AK Parti Milletvekilleri ve il başkanı ile bir araya gelerek mahallelerin taleplerini ve şehrin geleceğine dair konuları görüştü.
Afyonkarahisar'da mahalle muhtarları talep ve şikayetlerini AK Parti Milletvekilleri ile il başkanına ilettiler.
Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur ve beraberindeki muhtarlar AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'i ziyaret etti. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Milletvekilleri Av. İbrahim Yurdunuseven ve Av. Ali Özkaya'da katıldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada ise "Gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızda, mahallelerimizin taleplerini ve şehrimizin geleceğine dair önemli konuları ele aldık. Birlikte istişare, birlikte hizmet. Afyonkarahisar için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR