Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Üçkuyu köyünü ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas Üçkuyu köyünü ziyaret ederek, köy muhtarından köyün genel durumu ve vatandaşların ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas yanında bulunan protokol üyeleri ile birlikte Üçkuyu köyünü ziyatet etti. Ziyarete giden Kaymakam Nas, Köy Muhtarı Mustafa Yıldırım ve köy sakinleri tarafından karşılandı. Köy hakkında muhtardan bilgi alan Nas, köy sakinleriyle bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşların öneri ve ihtiyaçlarını dinleyerek kendisine sorulan soruları cevapladı. Taleplerin imkanlar dahilinde gerçekleşeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR