Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev değişikliği

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan İbrahim Acar, Bursa'ya atanırken, Afyonkarahisar'a da Özkan Parlak atandı

Afyonkarahisar'da 2018 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Acar, 5 yıl görev yaptı. Konya Ilgın doğumlu olan Acar ise Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atandı. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ise Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Müdürü olan Özkan Parlak atandı. - AFYONKARAHİSAR