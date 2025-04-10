Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış

Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den bomba çıkış
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Komisyon Üyelerini Seçti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Komisyon Üyelerini Seçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, nisan ayı çalışmaları kapsamında 3. birleşiminde komisyon üyelerini seçti. Toplantıda çeşitli komisyonlar için üyeler belirlendi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) nisan ayı çalışmaları 3.'ncü birleşim ile devam ederken, toplantıda komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper başkanlığında yapılan 3.'ncü birleşimde, İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği uyarınca bir yıl süreyle görev yapacak il encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

Toplantıda Şuhut İGM üyelerinden Ali Diren İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine, Mehmet Avcı Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeliğine, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu üyeliğine ise Mahmut Akkaya seçildi. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.