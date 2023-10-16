Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah operasyonu

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi'nde yapılan operasyonda 5 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde ruhsatsız av tüfekleri, tabancalar ve fişekler ele geçirildi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi'nde 5 şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfekleri, tabancalar ve fişekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi'nde baskın yaptı. Ekipler H.G., Ö.G., M.G., T.G. ve N.G. isimli şüpheli şahısların ikametlerinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 156 adet av fişeği, 1 adet şarjör, 2 adet tabanca fişeği ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR