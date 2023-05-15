Afyonkarahisar'da partilere göre milletvekili dağılımı belli oldu

Resmi olmayan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçlarına göre, Afyonkarahisar'da AK Parti 3, CHP, İYİ Parti ve MHP birer milletvekili meclisi gönderecek.

Resmi olmayan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçlarına göre, Afyonkarahisar'da AK Parti 3, CHP, İYİ Parti ve MHP birer milletvekili meclisi gönderecek.

Yapılan seçimin ardından resmi olmayan net sonuçlara göre Afyonkarahisar'da AK Parti'den Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile Hasan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Burcu Köksal, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Mehmet Taytak ve İYİ Parti'den Hakan Şeref Olgun milletvekili seçildi. Vekillerin önümüzdeki günlerde mazbatalarını almaları bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR