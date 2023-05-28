Afyonkarahisar'da oy verme işlemi sona erdi
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Afyonkarahisar'da oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde sona erdi. Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oy verme işlemi saat 17.00'da sandıkların kapanması ile sona erdi. Sadıkların kapanmasının ardından görevliler oy sayma işlemine başladı. - AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde sona erdi.
Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oy verme işlemi saat 17.00'da sandıkların kapanması ile sona erdi. Sadıkların kapanmasının ardından görevliler oy sayma işlemine başladı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika