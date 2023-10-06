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Afyonkarahisar'da Kafes Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda dijital materyal, senet ve telsiz ele geçirildi.