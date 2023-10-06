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Afyonkarahisar'da Kafes Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Politika Haberleri

Afyonkarahisar'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda dijital materyal, senet ve telsiz ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da "Kafes Operasyonu" kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonluda Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ile İstihbarat Şubeleri, çalışma başlattı.

Ekipler, operasyon kapsamında kentteki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, senet ve telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ile 3 zanlının işlemleri emniyette sürüyor.

Öte yandan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Politika

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