Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Bayat ve İhsaniye ilçelerinde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat'ın Mallıca köyü ile İhsaniye'nin Basırlar köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen bölgelerde yaptığı baskında, 3 dedektör, kazı malzemeleri ile 6 Arapça yazılı kitap ve bir kılıç ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.