Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı şüphelisine adli işlem uygulandı
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücüyü yakaladı. Ekipler, araçta 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen olduğunu gördü. Gözaltına alınan sürücü A.E.A, hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücüyü yakaladı.
Ekipler, araçta 2'si çocuk 7 düzensiz göçmen olduğunu gördü.
Gözaltına alınan sürücü A.E.A, hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapıldı.