Haberler ›› Politika ›› Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Operasyonda 5 düzensiz göçmen de yakalandı.