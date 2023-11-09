Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, örgütün dershane, okul kolej ve yurt sorumlusu olarak ve Bylock kullanıcısı olma suçlarından dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.S., isimli yakalandı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR