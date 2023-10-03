Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl I ay 15 gün hapis cezası ile aranan T.Ö. (52) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şahsı yaptıkları istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu Dinar ilçesi İtfaiye mahallesinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR