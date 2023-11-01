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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olan 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ üyesi olmaktan hüküm giymiş olan 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, meslekten ihraç edilmiş olan bir polis memuru ve bir öğretmen gözaltına alındı.