Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olan 2 hükümlü yakalandı
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Afyonkarahisar'da, FETÖ üyesi olmaktan hüküm giymiş olan 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, meslekten ihraç edilmiş olan bir polis memuru ve bir öğretmen gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru F.A. ile 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen H.İ.Y'nin adresleri tespit edildi.
Ekipler F.A'yı Eşrefpaşa Mahallesi'nde, H.İ.Y'yi ise Selçuk Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan 2 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.