Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda A.C. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.