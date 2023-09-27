Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda A.C. isimli hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan A.C'yi yakaladı.
Örgütün sözde öğrenci yapılanmasında yer aldığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika