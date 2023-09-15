Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan F.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika