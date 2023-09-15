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Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan F.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Politika

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