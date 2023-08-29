Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, FETÖ firarilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.