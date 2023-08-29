Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler, FETÖ firarilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ firarilerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Ekipler, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet personeli R.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Politika