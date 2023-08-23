Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü cezaevine gönderildi
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklar beldesinde durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaparken, şüphelinin FETÖ üyeliğinden hüküm giydiğini tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Sorgulamada şüphelinin M.C. olduğu ve FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.C. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.