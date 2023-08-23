Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi hükümlü cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklar beldesinde durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaparken, şüphelinin FETÖ üyeliğinden hüküm giydiğini tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.