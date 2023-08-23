Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye görevinde durumunda şüphelenilen bir şahıs durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan sorgulamada şahsın isminin M.C., olduğu ve Afyonkarahisar 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR