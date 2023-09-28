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Afyonkarahisar'da 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezi Kadın İrtibat Noktaları personelleriyle fikir alışverişi yapıldı ve konunun toplumun önemli bir meselesi olduğu vurgulandı.