Afyonkarahisar'da 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' Toplantısı Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Sosyal Hizmet Merkezi Kadın İrtibat Noktaları personelleriyle fikir alışverişi yapıldı ve konunun toplumun önemli bir meselesi olduğu vurgulandı.
Afyonkarahisar'da 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' çerçevesinde önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' masaya yatırıldı. Toplantıda kentte bulunan Sosyal Hizmet Merkezi Kadın İrtibat Noktaları personelleri ile fikir alışverişinde bulunuldu.
Konunun toplumun önemli meselelerinden birisi olduğuna dikkat çekilen toplantıda, konuyla mücadele herkese büyük görevler düştüğü vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR