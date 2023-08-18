Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele operasyonunda 4 kişi hakkında işlem yapıldı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uygulama kent genelinde gerçekleştirildi. Denetimde 265 polis memuru görev aldı. 729 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamasının yapıldığı denetimde 86 araç ve 92 metruk binada kontrol edildi. Denetim sonunda 4 şahıs ve 10 araç hakkında işlem yapıldığı bildirildi.