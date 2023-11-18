Afyonkarahisar'da düzensiz göçle mücadele operasyonu

Afyonkarahisar' da polis tarafından düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 'huzur' uygulaması çerçevesinde 5 şahıs yakalanarak 7 kişiye 36 bin 679 TL para cezası kesildi.

Ülke geneli eş zamanlı olarak kent genelinde yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik 'huzur' uygulamasında 65 ekip ve 275 personel görev aldı. Yapılan denetimde 994 şahıs, 115 araç sürücüsü ve 100 metruk bina, eğlence ve istirahat işyerleri, otobüs terminali ve çeşit çeşit yerler kontrol edildi. Aramalar çerçevesinde vize ihlalinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs koruma altına alınarak ülkeye kaçak yollarla giriş yapan, kimliği bulunmayan 2 şahsa da 28 bin 820 TL para cezası kesilerek şahıslar muhafaza altına alındı. Kendini idare edemeyecek durumda olan 1 kişiye 4 bin 55 TL para cezası kesilerek koruma altına alındı. Kontrol edilen 4 araç sürücüsüne de 3 bin 804 TL para cezası kesildi. Toplamda 7 şahsa 36 bin 679 TL para cezası kesildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR