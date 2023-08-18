Afyonkarahisar'da düzensiz göç ile mücadele denetiminde 4 şahıs yakalandı, 2 kayıp kişi bulundu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen düzensiz göç ile mücadele denetiminde aranması olan 4 şahıs yakalanırken, ayrıca kayıp olarak aranan 2 kişi de bulundu. Denetimde yabancı uyruklu şahısların kalabileceği yerler kontrol edildi ve 3 bin 665 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen düzensiz göç ile mücadele denetiminde aranması olan 4 şahıs yakalanırken, ayrıca kayıp olarak aranan 2 kişide bulundu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Denetimde yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri ve çalışabilecekleri değerlendirilen bölgeler, tır garajları, terminaller göçmen kaçakçılığına yönelik olarak kontrol edildi. Denetimde 75 umuma açık yer, 98 metruk bina ve 32 parkın kontrol edildiği belirtilerek, "24'ü yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 3 bin 665 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapılırken, dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 şahıs ve yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan aranan bir kişi yakalandı. Denetimde ayrıca kayıp olarak aranan 2 şahısta bulundu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR