Afyonkarahisar'da Düzensiz Göç ile Mücadele Denetimi Yapıldı
Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Denetim kapsamında 682 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 74 araç ile 117 metruk bina kontrol edildi. Denetim sonucunda 3 kişi ve 1 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı.
Denetim kent genelinde gerçekleştirildi. 278 personelin katıldığı denetimde 682 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapılırken, durdurulan 74 araç ile 117 metruk bina kontrol edildi. Denetim sonrasında 3 şahıs ve kurallara uymadığı belirlenen 1 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika