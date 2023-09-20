Afyonkarahisar'da Düzensiz Göç ile Mücadele Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' yapıldı. Denetim kapsamında 682 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 74 araç ile 117 metruk bina kontrol edildi. Denetim sonucunda 3 kişi ve 1 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.