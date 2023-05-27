Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı'na Üye Partilerin Temsilcilerinden Destek Yürüyüşü

Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı çatısı altındaki partilerin temsilcileri tarafından yarın ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Cumhur İttifakı çatısı altındaki partilerin temsilcileri tarafından yarın ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eski Stadyum önünde toplanan ve aralarında Cumhur İttifakı'na üye partilerin il başkanları ve milletvekillerinin de yer aldığı grup, Kurtuluş Caddesi'nden Anıtpark'a yürüdü.

Mehter takımı ve yerli otomobil Togg ile yapılan yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılanlar, sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Meydanda, Cumhur İttifakı çatısı altındaki partilerin il başkanları ve milletvekilleri vatandaşlara yarın gerçekleştirilecek seçimde sandığa gitme ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek olma çağrısında bulundu.