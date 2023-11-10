Afyonkarahisar'da Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Anıldı

Afyonkarahisar'da Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında saat 09.05'te trafiktaki sürücüler araçlarını durdurup klaksonlarıyla sirene eşlik etti.Çevredekiler saygı duruşunda bulundu, Anıt Park'taki bayraklar yarıya indirildi. Afyonkarahisar'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 85'inci ölüm yıl dönümünde anıldı. Saat 09.05'te Zafer Meydanı'nda otobüs şoförleri araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu. Bu sırada trafikteki araç sürücüleri de klaksonlarıyla sirenlere eşlik etti. Zafer Meydanı'ndaki Anıt Park'taki Türk bayrakları yarıya indirildi. Afyonkarahisar Belediyesi çalışanı Fatih Taş, 1938 yılında ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'ne adayan, sadece Türk Milleti'ne değil, dünyaya örnek olan Atamıza minnettarız dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika