Afyonkarahisar'da arama kaydı olan 20 kişiden 9'u cezaevine teslim edildi
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Afyonkarahisar'da araması bulunan 20 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 9 kişi cezaevine teslim edildi, 11 kişi ise serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'da arama kaydı olduğu için yakalanan 20 kişiden 9'u cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan araması bulunan 20 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi cezaevine teslim edildi, 11'i serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Politika