Afyonkarahisar'da 533 bin 73 seçmen sandık başına gidecek

Afyonkarahisar'da 533 bin 73 seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.

Afyonkarahisar'da 533 bin 73 seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gidecek.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da seçimler sorunsuz bir şekilde başladı. Kentte oy verme işlemi bin 880 sandıkta gerçekleştirilecek. Oyların kullanılacağı okullarda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Oy kullanma sırasında görevliler oy pusulası ve kabinleri dikkatli bir şekilde takip etti. Kent merkezinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sürekli devriye gezerek her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kent merkezinde 900 polisin 82 ekip şeklinde görev yaptığı belirtildi. Kent genelinde oy verme işlemi devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR