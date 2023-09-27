Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan iki araçta yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirilen iki araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya yolundaki uygulama noktasında şüphelendikleri iki aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika