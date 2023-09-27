Afyonkarahisar'da 28 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da yapılan bir uygulama noktasında durdurulan iki araçta yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.