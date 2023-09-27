Afyonkarahisar'da 1,5 Kilogram Esrar Yakalandı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1,5 kilogram esrar yalanırken, olayla ilgili 1 kişide gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 1,5 kilogram esrar ele geçirildi ve 1 kişi yakalandı" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR