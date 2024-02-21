Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da miting yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri programı çerçevesinde Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği mitingde vatandaşlara seslenecek. Zafer Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitingin saat 14.00'da başlaması bekleniyor. Mitingin gerçekleştirileceği alanda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken alana çıkan çok sayıda cadde ve sokak da güvenlik önlemleri çerçevesinde araç trafiğine kapatıldı. Mitingin yapılacağı alanda çok sayıda kontrol noktası oluşturulurken alana girmek isteyen vatandaşlar detaylı bir aramadan geçtikten sonra içeri girmelerine izin verildi. - AFYONKARAHİSAR