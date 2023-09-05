Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden Türk Dünyası Şöleni kararı

Afyonkarahisar Belediye meclisi toplantısında, 21 Ekim-30 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet'in 100'ncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri temsilcilerinin katılımlarıyla "Türk Dünyası Şöleni" yapılması hakkındaki teklifte kabul edilerek onaylandı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı Başkan Mehmet Zeybek başkanlığında yapıldı. Toplam 38 maddenin görüşüldüğü toplantı öncesi Başkan Zeybek "Ağustos ayı yoğun geçti. Büyük Taarruz'un 101. Yılı olması münasebeti ile 3x3 Basketbol karşılaşması yapıldı. 14 ilden katılım oldu. Sporcular kendi illerinde böyle bir turnuvanın olmadığını daha sık yapılabilir mi diye talepler vardı. İlerleyen günlerde sporcularımızın taleplerini yerine getirmeye gayret göstereceğiz" dedi.

Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlanırken, Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine nakdi eğitim yardımı yapılması hakkında Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu oylanarak kabul edildi. 21 Ekim - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet'imizin 100'nci yılı etkinlikleri çerçevesinde Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri katılımlarıyla kentte "Türk Dünyası Şöleni" yapılması hakkındaki teklifte kabul edilerek onaylandı. Ekim ayı Meclis Toplantısı 2 Ekim Pazartesi saat 18.30'da yapılacak. - AFYONKARAHİSAR