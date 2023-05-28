Afyonkarahisar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Afyonkarahisar sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Afyonkarahisar hangi parti kazandı, 1. oldu? Afyonkarahisar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Afyonkarahisar Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Afyonkarahisar seçimi kim kazandı?

AFYONKARAHİSAR 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan %63,86

Kemal Kılıçdaroğlu %28,87

Sinan Oğan %6,71

Muharrem İnce %0,56

28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

AFYONKARAHİSAR 2023 CUMHURBAŞLANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?