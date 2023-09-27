Afşin'de aranan 14 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı. Uygulama sonucunda ayrıca çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.