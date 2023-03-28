Afrika Birliği'nden Kenya'daki taraflara sükunet çağrısı

Afrika Birliği, hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği Kenya'daki taraflara sükunet ve diyalog çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Kenya'da şiddet olaylarına dönüşen hükümet karşıtı protestolara ilişkin açıklama yaptı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, can kayıplarına, maddi hasara ve ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramasına neden olan protestolar nedeniyle derin endişe duyduğunu ifade etti. Ulusal birlik, barış ve istikrar için çalışan Kenya hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirten Mahamat, taraflar arasında uzlaşı sağlanması ve farklılıkların ele alınması için sükunet ve diyalog kurma çağrısında bulundu.

Dün başkent Nairobi ve Kisumu kentlerinde gerçekleştirilen gösterilerde polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Hastane kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Kisumu'daki gösterilerde silahla vurulan bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 2'ye yükseldi.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen seçimlerin hileli olduğunu öne süren muhalefet lideri Raila Odinga, Kenya halkına hayat pahalılığı nedeniyle her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri hükümeti protesto etme çağrısında bulunmuştu. Kenya hükümet yetkilileri ise muhalefetin desteklediği protestolara karşı taviz vermeyeceğini açıklamış, İçişleri Bakanı Kithure Kindiki kamu düzenini bozmaya çalışan herkesin yargılanacağını ifade etmişti. - NAİROBİ