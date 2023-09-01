Afrika Birliği, anayasaya aykırı iktidar değişimlerini kınadı

Afrika Birliği, Afrika'da yaşanan ve birliğin normatif belgelerini ihlal eden anayasaya aykırı iktidar değişimleri dalgasını güçlü şekilde kınadı. AfB'nin Barış ve Güvenlik Konseyi, müdahalelerin etkinliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ADDİS ABABA, 1 Eylül (Xinhua) -- Afrika Birliği (AfB), Afrika'da yaşanan ve birliğin normatif belgelerini ihlal eden anayasaya aykırı iktidar değişimleri dalgasını güçlü şekilde kınadı.

AfB'nin Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konseyin "bu musibete karşı geleneksel AfB müdahalelerinin etkinliğinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladığı" ifade edildi.

Konsey, bazı AfB üye devletlerinde anayasal düzenin hızla yeniden tesisini sağlamadaki gecikmelerden derin endişe duyduğunu ifade etti. Konsey, söz konusu ülkelere, tüm geçiş görevlerinin öngörülen zaman çizelgelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere çabaları iki katına çıkarmaları yönünde güçlü bir çağrı yaptı.

Açıklama, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'in kıtadaki darbe serisinin sonuncusu olan Gabon'daki darbeyi kınamasından bir gün sonra geldi.

Faki, darbeyi AfB'nin hukuki ve siyasi belgelerinin alenen ihlali olarak niteleyip kınamıştı.

AfB ayrıca kıtada hem insan kaynaklı hem de doğal barış ve güvenlik tehditlerinin ortaya çıkışı, artışı ve kalıcılığı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Bu tehditler arasında terörizm, radikalleşme ve şiddet yanlısı aşırıcılık, anayasaya aykırı iktidar değişimleri, devlet içi çatışmalar, silahlı gruplar, paralı askerler ve yabancı terörist savaşçılar dahil olmak üzere yabancı savaşçıların yaygınlaşması, ülkeler arası organize suçlar, yasadışı finansal akışlar ve doğal kaynakların yasadışı kullanımının da yer aldığı belirtildi.