Afrika Birliği, Afrika-Çin ilişkilerinin derinleştirilmesini çağırıyor

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Monique Nsanzabaganwa, birçok sektörde Afrika-Çin ilişkilerinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu. Nsanzabaganwa, ticaret, yatırım, deneyim paylaşımı ve genç girişimcilerin teşvik edilmesi gibi alanlarda işbirliğinin daha da genişlemesini vurguladı.

ADDİS ABABA, 30 Eylül (Xinhua) -- Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Monique Nsanzabaganwa, birçok sektörde Afrika-Çin ilişkilerinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Afrika kıtasının AfB çatısı altında Çin'le kapsamlı ilişkilere büyük önem atfettiğini kaydeden Nsanzabaganwa, ikili ilişkilerin geliştirilmesi gereğini vurguladı.

Nsanzabaganwa, "Ticaret ve yatırımın artırılması, yoksuluğun azaltılmasında deneyim paylaşımı, dijital ekonomide işbirliğinin güçlendirilmesi ve genç Afrikalılarının girişimciliğinin teşvik edilmesi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi gibi alanlarda Afrika-Çin işbirliğine yönelik yeni fırsatların daha fazla genişlemesini sağlamalıyız" dedi.

AfB yetkilisi, söz konusu açıklamayı, Salı günü akşam saatlerinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlama etkinliğinde yaptı.

AfB'nin Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanmasında Çin'i desteklemeye devam edeceğini kaydeden Nsanzabaganwa, söz konusu inisiyatifin AfB'nin 50. yıl kıta kalkınması ayrıntılı planı (2063 Gündemi) ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile uyumlu olduğunu vurguladı.

AfB'nin Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanmasına Afrika ülkelerinin aktif destek ve katılımını memnuniyetle karşıladığını belirten Nsanzabaganwa, AfB ve Afrikalı üyeleri tarafından uygulanan çeşitli programlara olan desteğinden dolayı Çin hükümetine teşekkürlerini iletti.

Etkinlik sırasında Çin'in AfB Misyonu Maslahatgüzarı He Youlin de Nsanzabaganwa ile aynı duyguları paylaştığını söyleyerek genel olarak Çin-Afrika, özel olarak da Çin-AfB işbirliğinin daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

He, "Çin ve AfB, uluslararası hakkaniyet ve adaletin desteklenmesinde kilit öneme sahip ortaklardır. Müşterek çabalarımızla Çin-Afrika kapsamlı stratejik ve işbirliğine dayalı ortaklığını yeni bir aşamaya çıkarma ve ortak geleceğe sahip bir üst düzey Çin-Afrika topluluğu inşa etme konusunda 2,8 milyar Çinli ve Afrikalının büyük gücünü arkamıza alacağımıza eminim" dedi.