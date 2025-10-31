Afganistan Yönetimi, Türkiye ve Katar'a Teşekkür Etti

Afganistan yönetimi, Türkiye'de Pakistan İslam Cumhuriyeti ile müzakerelere ilişkin teşekkür etti.

Açıklamanın ilk kısmında "İslam Emirliği, sorunların diplomasi ve anlayış yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki kalıcı ve ilkeli politikası doğrultusunda, Afganistan Dışişleri Bakanlığı, kardeş ülkeler Türkiye ve Katar'ın talebi ve arabuluculuğuyla İstanbul'da Pakistan tarafıyla birkaç gün süren görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler bugün sona erdi. İslam Emirliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti'ne gösterdikleri yakın ilgiden dolayı içtenlikle teşekkürlerini sunar" İfadeleri yer aldı.

Sürecin arabuluculuğu ve kolaylaştırılması konusunda ise açıklamada "Afganistan İslam Emirliği, başından beri diplomasiye ve anlayışa inanmıştır. Bu nedenle, kapsamlı bir komisyon atayarak müzakere sürecini samimi ve ciddi bir şekilde başlatmıştır ve profesyonel bir ekiple çalışarak, süreci bu aşamaya kadar tam bir iş birliği ve sabırla sürdürdü. İslam Emirliği, diğer komşu ülkelerle iyi ilişkiler aradığı gibi, Pakistan ile de olumlu ilişkiler arzuluyor ve karşılıklı saygıya, içişlerine karışmamaya ve hiçbir tarafa tehdit oluşturmamaya dayalı ilişkilere bağlı kalmaya devam ediyor. Karmaşık bir süreç olan İstanbul görüşmeleri, tarafların yeniden bir araya gelerek kalan konuları görüşmesi konusunda mutabakata varılmasıyla sonuçlandı" detayları yer aldı. - KABİL