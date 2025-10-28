Haberler

Afganistan ve Pakistan Barış Görüşmeleri Somut Karar Almadan Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan ve Pakistan arasındaki barış görüşmeleri İstanbul'da gerçekleşti; ancak taraflar arasında gerginlik ve uzlaşmazlık nedeniyle toplantılar somut bir karar olmadan sona erdi.

Afganistan devlet medyası ve Pakistanlı güvenlik kaynakları, taraflar arasında İstanbul'da yürütülen barış görüşmelerinin somut bir karar almadan sona erdiğini açıkladı.

Afganistan ile Pakistan arasındaki siyasi ve askeri gerginlik devam ediyor. Afganistan ve Pakistan tarafları 25 Ekim'de İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar arasındaki 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesinin hedeflendiği toplantılarda, Pakistan tarafı Afganistan'da faaliyet gösteren Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile mücadele kapsamında taleplerde bulundu. Afgan kaynaklar, Pakistan heyetinin, Afgan yönetiminden ülkedeki TTP hedeflerine saldırı düzenleme hakkının bulunduğunu kabul etmesini istediğini öne sürdü. Kaynaklar ayrıca, Afgan tarafının da Pakistan'dan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine ve ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pakistan hava sahasını kullanmayacağına yönelik garantiler istediğini aktardı. Aynı zamanda, Afgan tarafının görüşmelerde Pakistan ordusuna saldırılar düzenleyen TTP üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını söylediği bildirildi. Adı açıklanmayan Pakistanlı güvenlik kaynakları ise Afgan hükümetinin TTP'yi dizginlemekte isteksiz olduğunu aktardı.

Böylece, taraflar arasındaki diyaloğun üçüncü gününde Pakistan ve Afganistan heyetlerini birbirlerini uzlaşmaya aykırı tavırlar almakla suçlamasının ardından, kaynaklar görüşmelerin somut bir karar alınmadan sona erdiğini açıkladı.

Doha'da ateşkese varılmıştı

Afganistan ve Pakistan 19 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes konusunda uzlaşmaya varmıştı. İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin ise söz konusu ateşkesi uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürmesi bekleniyordu.

Afganistan-Pakistan çatışmaları

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.