Afganistan ve Pakistan Barış Görüşmeleri Somut Karar Almadan Sona Erdi

Afganistan devlet medyası ve Pakistanlı güvenlik kaynakları, taraflar arasında İstanbul'da yürütülen barış görüşmelerinin somut bir karar almadan sona erdiğini açıkladı.

Afganistan ile Pakistan arasındaki siyasi ve askeri gerginlik devam ediyor. Afganistan ve Pakistan tarafları 25 Ekim'de İstanbul'da bir araya geldi. Taraflar arasındaki 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesinin hedeflendiği toplantılarda, Pakistan tarafı Afganistan'da faaliyet gösteren Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile mücadele kapsamında taleplerde bulundu. Afgan kaynaklar, Pakistan heyetinin, Afgan yönetiminden ülkedeki TTP hedeflerine saldırı düzenleme hakkının bulunduğunu kabul etmesini istediğini öne sürdü. Kaynaklar ayrıca, Afgan tarafının da Pakistan'dan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine ve ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pakistan hava sahasını kullanmayacağına yönelik garantiler istediğini aktardı. Aynı zamanda, Afgan tarafının görüşmelerde Pakistan ordusuna saldırılar düzenleyen TTP üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını söylediği bildirildi. Adı açıklanmayan Pakistanlı güvenlik kaynakları ise Afgan hükümetinin TTP'yi dizginlemekte isteksiz olduğunu aktardı.

Böylece, taraflar arasındaki diyaloğun üçüncü gününde Pakistan ve Afganistan heyetlerini birbirlerini uzlaşmaya aykırı tavırlar almakla suçlamasının ardından, kaynaklar görüşmelerin somut bir karar alınmadan sona erdiğini açıkladı.

Doha'da ateşkese varılmıştı

Afganistan ve Pakistan 19 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes konusunda uzlaşmaya varmıştı. İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin ise söz konusu ateşkesi uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürmesi bekleniyordu.

Afganistan-Pakistan çatışmaları

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor. - KABİL