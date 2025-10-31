Afganistan ve Pakistan Arasındaki Ateşkes Görüşmeleri İstanbul'da Devam Ediyor

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İstanbul'da yürütülen Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda küresel barış ve diplomasinin merkezi İstanbul'da yürütülen görüşmelerde, iki dost ve kardeş ülke Afganistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve izleme mekanizması kurulması konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki tüm sorunların diplomasi ile çözümü ve bölgede istikrarın tesisi konusunda çabalarını sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA