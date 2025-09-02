Afganistan'daki Depremde Can Kaybı 1411'e Yükseldi

Afganistan'ın doğusunda dün meydana gelen depremde can kaybı bin 411'e yükselirken 3 bin 124 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısını bin 400'ü geçtiğini duyurdu. Mücahit açıklamasında, "Kunar ilinin Nurgal, Chawkay, Chapa Dara, Pech Dara, Watapur ve Asadabad ilçelerinde depremde bin 411 kişi hayatını kaybederken 3 bin 124 kişi yaralandı ve 5 bin 412 ev de yıkıldı" dedi. - KABİL