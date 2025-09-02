Haberler

Afganistan'daki Depremde Can Kaybı 1411'e Yükseldi

Güncelleme:
Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 1411'e, yaralı sayısı ise 3124'e ulaştı. Deprem Kunar vilayetindeki birçok ilçeyi etkiledi.

Afganistan'ın doğusunda dün meydana gelen depremde can kaybı bin 411'e yükselirken 3 bin 124 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün 6.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısını bin 400'ü geçtiğini duyurdu. Mücahit açıklamasında, "Kunar ilinin Nurgal, Chawkay, Chapa Dara, Pech Dara, Watapur ve Asadabad ilçelerinde depremde bin 411 kişi hayatını kaybederken 3 bin 124 kişi yaralandı ve 5 bin 412 ev de yıkıldı" dedi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
