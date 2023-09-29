Taliban geçici hükümeti, Maden ve Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağlan vilayetindeki Kara Zogen altın madeninde 10 din adamı ve hafızın denetim görevi yapacağı belirtildi. Bu kişilerin aylık 15 bin afgani maaş alacakları kaydedildi.

Afganistan'da Taliban, madenlerin denetimi için din adamları ve hafızlar istihdam etti

Afganistan'da Taliban yönetimi, madenlerin denetimi için din adamları ve hafızlardan oluşan 10 kişiyi istihdam etti.

Taliban geçici hükümetinin Maden ve Petrol Bakanlığının açıklamasında, Bağlan vilayetindeki Kara Zogen altın madeninde istihdam edilen 10 din adamı ve hafızın "denetim, kaçakçılık ve keyfi üretimi önleme" görevini yapacakları belirtilerek, teknik işlere karışmayacakları, bunların uzman kişilerce yürütüleceği bildirildi.

Bu kişilerin, aylık 15 bin afgani (yaklaşık 200 dolar) maaş alacakları kaydedildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan madenlerinin iş imkanı yarattığını belirterek bunun, işsizliğin azaltılmasına katkı sunacağını ifade etti.