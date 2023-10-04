Afganistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın düzensiz göçmenlere süre verme kararını eleştirdi

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, Pakistan hükümetinin ülkedeki düzensiz göçmenlere 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları için süre vermesinin ardından açıklama yapıp kararı eleştirdi. Büyükelçilik, Pakistan polisinin Afgan mültecilere yönelik tutuklama ve tacizlerinin devam ettiğini belirtti.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, Pakistan hükümetinin ülkedeki düzensiz göçmenlere 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları için süre vermesinin ardından açıklama yapıp kararı eleştirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti dün açıklama yapıp tüm ülkelerden Pakistan'a gelen düzensiz göçmenlere 1 Kasım'a kadar ülkeden ayrılmaları için süre vermiş ve ülkede tahminen 1.73 milyon Afgan vatandaşının kalmak için yasal belgeye sahip olmadığını vurgulamıştı.

Açıklamayı takiben Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği, dün Pakistanlı yetkililerin defalarca verdikleri sözlere rağmen, Pakistan polisinin Afgan mültecilere yönelik tutuklama ve tacizlerinin devam ettiğini belirtip bu kişilerin yarısında 'ülkede resmi olarak bulunma belgesi' olduğunu vurguladı.