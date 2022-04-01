Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı Çin'de Yapıldı
Xinhua - Politika
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HEFEİ, 1 Nisan (Xinhua) — Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde yapılan Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne katılanlar aile fotoğrafı için poz verdi, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)
HEFEİ, 1 Nisan (Xinhua) — Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde yapılan Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne katılanlar aile fotoğrafı için poz verdi, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)
Xinhua / Politika