Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı Çin'de Yapıldı - Haberler

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Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı Çin'de Yapıldı

Xinhua - Politika
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Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı Çin'de Yapıldı

HEFEİ, 1 Nisan (Xinhua) — Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde yapılan Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne katılanlar aile fotoğrafı için poz verdi, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

HEFEİ, 1 Nisan (Xinhua) — Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde yapılan Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsüne katılanlar aile fotoğrafı için poz verdi, 31 Mart 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Xinhua / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Anhui, Nisan, Politika, Haberler

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